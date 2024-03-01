الجمعة 01 مارس 2024
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"القاهرة الإخبارية": المقدسيون حولوا الشوارع إلى مساجد بعد منعهم من الأقصى

مراسلة قناة القاهرة
مراسلة قناة القاهرة الإخبارية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن شرطة الاحتلال تحاول تقسيم محيط مسجد الأقصى المبارك، مع منع المسلمين من الدخول، خاصة بعد السابع من أكتوبر.

وأضافت "السلامين"، خلال فقرة "جولة "المراسلين"، أن عرب 48 الذين يحملون الهوية الإسرائيلية، لم يسلموا من منع الجيش والشرطة الإسرائيلية دخول المسجد الأقصى.

ونوهت بأن المسجد شهد عددا من التعزيزات الشرطية الكبيرة، خاصة في الأزقة والطرقات المجاورة لمدينة القدس، مؤكدة أن حي "وادي الجوز" شهد توغلا كبيرا من الشرطة الإسرائيلية ورش الشباب بمياه "الصرف الصحي".

وأشارت إلى أن المقدسيين حولوا الشوارع الجانبية للمسجد الأقصى إلى أماكن للصلاة، بسبب منع الشرطة الإسرائيلية الوصول للمسجد، في المقابل سمحت لبعض المستوطنين الدخول للأقصى، في حركة استفزازية.

وتابعت أن 33% من الشعب الإسرائيلي، يرى أن بنيامين نتنياهو لا يلح لمنصب قيادة البلاد، وهذا بسبب فشله في الحرب وعدم عودة المحتجزين.

مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية المسجد الأقصى المقدسيون عرب 48

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