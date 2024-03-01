كيف تحول الذكاء الاصطناعى إلى مصدر تهديد للإنسان؟

قال الدكتور عماد الشرقاوي خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الإنسان هو الذي طور الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هناك في الوقت الحالي إشكالية وهي استخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيع السلاح.

وأضاف "الشرقاوي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" والمُذاع على فضائية dmc، أن الدول الكبرى باتت تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الحروب، ولعل أشهرها إسرائيل التي استخدمته في رسم خطة الحرب في غزة.

ونوه بأن خطة الحرب في قطاع غزة مرسومة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهذا يسهم في عدم التراجع للوراء، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي من المخاطر التي تهدد العالم في الوقت الحالي، إذا تم استخدمه في هذا الشق.

وأشار إلى أن الإنسان يتمتع بالضمير على عكس الآلة التي تطور من نفسها دون مشاعر وضمير وإنسانية، وبالتالي استخدامها في الحرب قد يكلف الكثير من الشعوب مزيدًا من الضحايا.