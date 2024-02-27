الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أسامة كمال: أكثر من 17 ألف طفل فى غزة لم تعد لهم أُسر

أسامة كمال
أسامة كمال

سلط الإعلامي أسامة كمال، الضوء على تصريحات مديرة اليونيسف، والتي تساءلت عن مصير أطفال قطاع غزة،  "أين ملاذهم بعد الحرب؟".

وقال "كمال"، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc" والمُذاع على فضائية دي إم سي، إنه في قطاع غزة، أكثر من 17 ألف طفل في غزة لم تعد لهم أسر، بسبب استشهاد أو فقد الأبوين.

ونوه بأن مدينة رفح الفلسطينية تحولت إلى ملاذ الفلسطينيين، وتزيد 300 ألف نسمة خلال أيام معدودة، مؤكدًا أن أي عملية عسكرية ستحول المدينة إلى جحيم حقيقي.

وأشار "كمال"، إلى أن الكثافة السكانية في رفح الفلسطينية أصبحت ضعف كثافة سكان نيويورك و4 أضعاف كثافة سكان واشنطن، محذرًا من التصعيد العسكري في مدينة رفح.

وتابع، أن 90% من الأطفال تحت الخامسة مصابون بأمراض معدية، مضيفًا أن الأوضاع الصحية والإنسانية متردية في قطاع غزة بشكل لا يوصف.

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