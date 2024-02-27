الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الخارجية الأمريكية: نأمل موافقة حماس على اتفاق الهدنة في غزة.. والإفراج عن المحتجزين

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إننا نأمل موافقة حماس على اتفاق الهدنة في غزة والإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نريد أن نرى اتفاق هدنة في أقرب وقت ممكن يمتد لأطول مدة ممكنة، مشيرًا إلى أن هدفنا النهائي هو إنهاء الحرب في غزة وقيام دولة فلسطينية تحقق حل الدولتين

ونوه "ميلر"، أن مسؤولين إسرائيليين عبروا عن رغبتهم في حل الأزمة في غزة دبلوماسيا، مؤكدًا أننا إذا توصلنا إلى هدنة في غزة الإثنين المقبل فستمتد هذه الهدنة لتشمل شهر رمضان.

الخارجية الامريكية غزة حماس القاهرة الإخبارية الحرب في غزة

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