الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير: ما تفعله دولة الاحتلال فى غاراتها على جنوب لبنان ليس وليد اللحظة

العميد يعرب صخر
العميد يعرب صخر

قال العميد يعرب صخر، الخبير الاستراتيجي، إنَّ تكتيك الحرب وما تفعله دولة الاحتلال الإسرائيلي في غاراتها على جنوب لبنان ليس وليد وقتنا الحالي، بل إنها دائمة العبث منذ اللحظة الأولى لوجودها كمحتل ولا يقتصر العدوان على لبنان بل أينما حلت وأينما استطاعت.

وأضاف صخر، في مداخلة له ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أنَّ بعض الأطراف توفر لدولة الاحتلال الذرائع والحجج والتبريرات للعبث بجنوب لبنان، موضحًا أنَّ الاحتلال يرسل رسائل إلى لبنان من خلال عملياته بالجنوب، والرسالة الأساسية تقول: "لا تحدنا أمكنة أو أزمنة في ضرباتنا بلبنان أو في مناطق أخرى".

وتابع الخبير الاستراتيجي: "لا يحد الآلة العسكرية الإسرائيلية زمان ومكان في لبنان، وعملياتها بعد الـ 7 من أكتوبر اقتصرت في البداية على بعض المناطق الحدودية للبنان وتصاعدت تدريجيًا لتصل بعلبك وشمال صيدا وغيرها تشي بأن إسرائيل تتحضر لشيء ما أكبر من ذلك".

القاهرة الإخبارية منتصف النهار لبنان

مواد متعلقة

هل توقف إسرائيل الحرب على غزة خلال رمضان؟.. خبير علاقات دولية يوضح

"القاهرة الإخبارية": تدمير دبابة للاحتلال من نوع ميركافا بحى الزيتون

أبوشامة لـ"القاهرة الإخبارية": الأوضاع بغزة تنعكس بشكل كبير على الأحداث بلبنان

أستاذ علوم سياسية: الولايات المتحدة تسعى لفرض سيطرتها على البحر الأحمر لمساعدة إسرائيل

بايدن: نحن بحاجة إلى تمويل أوكرانيا لأن الوضع خطير

الأكثر قراءة

عاجل| رئيس الوزراء يستعرض العروض المقدمة لشركة "وطنية": لدينا سوق جاذبة للاستثمارات

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

"المهن الموسيقية": "مش عارفين نوصل للموسيقار حلمي بكر"

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة