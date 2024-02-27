خبير: ما تفعله دولة الاحتلال فى غاراتها على جنوب لبنان ليس وليد اللحظة

قال العميد يعرب صخر، الخبير الاستراتيجي، إنَّ تكتيك الحرب وما تفعله دولة الاحتلال الإسرائيلي في غاراتها على جنوب لبنان ليس وليد وقتنا الحالي، بل إنها دائمة العبث منذ اللحظة الأولى لوجودها كمحتل ولا يقتصر العدوان على لبنان بل أينما حلت وأينما استطاعت.

وأضاف صخر، في مداخلة له ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أنَّ بعض الأطراف توفر لدولة الاحتلال الذرائع والحجج والتبريرات للعبث بجنوب لبنان، موضحًا أنَّ الاحتلال يرسل رسائل إلى لبنان من خلال عملياته بالجنوب، والرسالة الأساسية تقول: "لا تحدنا أمكنة أو أزمنة في ضرباتنا بلبنان أو في مناطق أخرى".

وتابع الخبير الاستراتيجي: "لا يحد الآلة العسكرية الإسرائيلية زمان ومكان في لبنان، وعملياتها بعد الـ 7 من أكتوبر اقتصرت في البداية على بعض المناطق الحدودية للبنان وتصاعدت تدريجيًا لتصل بعلبك وشمال صيدا وغيرها تشي بأن إسرائيل تتحضر لشيء ما أكبر من ذلك".