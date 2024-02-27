الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تدمير دبابة للاحتلال من نوع ميركافا بحى الزيتون

تدمير دبابة للاحتلال
تدمير دبابة للاحتلال

أكد عدد من وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف عددًا من المنازل السكنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت، بأن الفصائل الفلسطينية استهدفت جرافة إسرائيلية واشتعال النيران فيها شمال مسجد مصعب بن عمير شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

كما تم تدمير دبابة للاحتلال من نوع ميركافا في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون في مدينة غزة، بالإضافة إلى عدد من الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

القاهرة الإخبارية الزيتون الطائرات الإسرائيلية غزة قطاع غزة

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