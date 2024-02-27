باحث سياسى: ردود حزب الله لم تكن وفق ما نشاهده لحجم الضربات الإسرائيلية

قال الكاتب والباحث السياسي، جورج العاقوري، إن قواعد الاشتباك التي يتغطى خلفها حزب الله اللبناني، ليست سوى طرح غير دقيق، بسبب دعوة القيادات بأن القواعد هي للرد فقط.

وأضاف "العاقوري"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائيةالقاهرة الإخبارية، أن ما نشهده خصوصًا في الآونة الأخيرة، هو خلل في قواعد الاشتباك، حيث ضربت إسرائيل مواقع تجاوزت الجنوب اللبناني.

ونوه بأن ردود حزب الله لم تكن وفق ما نشاهده بحجم الضربات، وهذا يعني أن طرح مسألة قواعد الاشتباك غير دقيقة، مؤكدًا أننا في حالة حرب واضحة، بسبب نزوح الكثير من اللبنانيين من المناطق الجنوبية.