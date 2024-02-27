خبير شئون أمريكية لـ"القاهرة الإخبارية": هناك مصلحة لحماس للوصول إلى هدنة فى غزة

قال السفير مسعود معلوف، خبير الشئون الأمريكية، إن جميع الجهات المعنية بالقضية الفلسطينية لها مصلحة في الوصول إلى هدنة، مشيرًا إلى أن هناك مصلحة لحماس للوصول إلى هدنة، مؤكدًا أنه إذا كانت الهدنة 40 يومًا فبإمكانها أن تتنفس وإدخال المواد الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة والإفراج عن عدد لا بأس به من الأسرى.

وأضاف معلوف، خلال مداخلة لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لها مصلحة نظريًا في أن يحدث إتفاقية تساعدها على الإفراج عن الرهائن، موضحًا أن هذا ما يخفف من الضغوط على نتنياهو والدول المعنية مثل الولايات المتحدة وقطر ومصر، ولكن من جهة أخرى هناك مطالب تعجيزية من دولة الاحتلال.

وتابع: "نتنياهو يقول في حالة حدوث الهدنة ستستمر العملية العسكرية ضد رفح، وهذا ما يعطل الهدنة"، مشيرًا إلى أن الرئيس يستطيع أن يجبر إسرائيل على تنفيذ الهدنة، ولكن عمليًا لا يستطيع بايدن أن يجبر نتنياهو على هذا، وذلك بسبب العام الانتخابي وحاجته إلى اللوبي الإسرائيلي الذي يدعمه ويمول حملته الإنتخابية.