الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أسامة السعيد: مصر أول من ضغطت على إسرائيل من أجل إدخال مساعدات لقطاع غزة

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إن ما تم الإعلان عنه بأن مصر ستنفذ إنزالا جويا لمجموعة من المساعدات الإغاثية خاصة المواد الطبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في قطاع غزة، بدعم ومشاركة مع بعض الدول الشقيقة، وهذا يعد تطورا جديدا وإضافة مهمة لمسار الدعم المصري اللا متناهي للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر هي أول دولة ضغطت بشدة واستخدمت كل الأوراق المتاحة لديها للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إنفاذ وإدخال المساعدات بكميات كافية، ورغم محاولات العرقلة والتصميم الإسرائيلي الرسمي على منع دخول أي شاحنة مساعدات إلا أن الجهود المصرية نجحت.

وأشار إلى أن مصر استطاعت منذ 21 من أكتوبر الماضي من إدخال المساعدات، وزادت بالفعل بشكل متدرج وتيرة هذه المساعدات رغم كل العراقيل الإسرائيلية والحيلولة دون زيادة كمياتها، لكن من الواضح أن الدولة المصرية والأشقاء العرب يدركون تماما أن إسرائيل لن تتوافق مع الإجراءات المتعلقة بالسماح بدخول كميات أكبر، لكنها تستخدم سلاح التجويع كأداة لمعاقبة الشعب الفلسطيني ودفعه للخروج من أرضه والنزوح قسريا خارج أراضي القطاع.

أسامة السعيد غزة إسرائيل قطاع غزة القاهرة الإخبارية منتصف النهار

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