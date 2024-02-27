الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بريطانيا تدرج 5 كيانات جديدة على قائمة العقوبات المفروضة على إيران

الحكومة البريطانية
الحكومة البريطانية

أدرجت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، 5 كيانات جديدة على قائمة العقوبات المفروضة على إيران، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 27 مرة المستوى المسموح به، حسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال رئيس الوكالة الذرية للطاقة، أمس الإثنين، إن إيران تنتج حاليا اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، وهي درجة قريبة من درجة نقاء الأسلحة، بمعدل حوالي 9 كيلوجرامات شهريا، وهو المعدل الذي عادت إليه في أواخر نوفمبر بعد تباطؤ العام الماضي.

 

القاهرة الإخبارية العقوبات إيران الحكومة البريطانية

مواد متعلقة

خبير اقتصادى: الدول النامية أصبحت وجهة أفضل للاستثمارات

سامح شكرى: مصر تدين كل الانتهاكات التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين

أبو الهول: مصر لا تبخل بالجهد في سبيل وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

أستاذ علوم سياسية يكشف لـ"إكسترا نيوز" تفاصيل الهدنة المرتقبة فى غزة

"القاهرة الإخبارية" ترصد أعمال إنشاء معسكر النازحين رقم 2 بخان يونس (فيديو)

أشرف سنجر: الصين دولة صاعدة والغرب والولايات المتحدة تذهب إلى الانحدار

مراسل القاهرة الإخبارية: دونالد ترامب لديه سجل "عنصرى" بتاريخه

منير فخري: صفقة رأس الحكمة تضمن للدولة تدفق استثمارات للمشروع لمدة 25 عامًا مقبلة

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

القصة الكاملة لمقتل شاب على يد مراهقين في كرداسة

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة