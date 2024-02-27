بريطانيا تدرج 5 كيانات جديدة على قائمة العقوبات المفروضة على إيران

أدرجت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، 5 كيانات جديدة على قائمة العقوبات المفروضة على إيران، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 27 مرة المستوى المسموح به، حسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال رئيس الوكالة الذرية للطاقة، أمس الإثنين، إن إيران تنتج حاليا اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، وهي درجة قريبة من درجة نقاء الأسلحة، بمعدل حوالي 9 كيلوجرامات شهريا، وهو المعدل الذي عادت إليه في أواخر نوفمبر بعد تباطؤ العام الماضي.