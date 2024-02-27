الثلاثاء 27 فبراير 2024
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خبير اقتصادى: الدول النامية أصبحت وجهة أفضل للاستثمارات

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن عام 2024 على المشهد الدولي، هو عام ضبابي سواء في الأمور الإقتصادية والسياسية لدول العالم.

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن النمو الإقتصادي لن يشهد ارتفاعًا في دول العامل، بسبب التضخم الذي يؤثر على الكثير من اقتصاديات العالم.

كما أن زيادة النفاقات على الأسلحة، من الأمور اتي تسهم في عدم نمو الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن توقعات النمو ليس جيدة خاصة بعض الحرب الروسية الأوكرانية.

ونوه، بأن الدول النامية أصبحت وجهة أفضل للاستثمارات سواء في المجال السياحي أو الطاقة، مشيرًا إلى أن مصر من أفضل الوجهات الخاصة بالاستثمار بسبب العنصر البشري الشاب.

وتابع، أن البريكس تمثل اقتصاد العالم، مضيفًا أن انضمام مصر لها خطوة جيدة لنمو الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة وزيادة فرص الاستثمار.

خبير اقتصادي الدول النامية اكسترا نيوز الدكتور أيمن غنيم النمو الاقتصادي

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