أشرف سنجر: الصين دولة صاعدة والغرب والولايات المتحدة تذهب إلى الانحدار

قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الصين دولة صاعدة، والغرب والولايات المتحدة تذهب إلى الانحدار، مؤكدًا أن الدولة الصينية قادمة لإدارة المشهد السياسي والاقتصادي في العالم.

وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الين دائمًا ما تشغل بال كل المرشحين في الانتخابات الامريكية، بسبب كيفية التعامل معها في المستقبل.

وأشار أن الولايات المتحدة تعتقد أن الصين تسعى لإزالة الهيمنة الأمريكية في كل النواحي سواء اقتصادية أو سياسية أو عسكرية، الأمر الذي يجعل التعامل مع الصين موضوع وورقة مهمة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة.

ونوه، أن التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين تزيد علي 600 مليار دولار، مشيرًا أن حجم التبادل الكبير يؤكد بأن الدولتين لن يدخلوا في حرب معًا.