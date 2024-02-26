الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لجنة التضخم بالحوار الوطنى: صفقة رأس الحكمة كان لها تأثير مباشر وواضح على الأسعار

الدكتور رائد سلامة
الدكتور رائد سلامة

قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، إن صفقة رأس الحكمة كان لها تأثير مباشر وواضح على الأسعار في السوق بشكل عام.

وأضاف "سلامة"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع بفضائية "الحياة"، أنه لا بد أن تكون جلسات الحوار الوطني أكثر أريحية بعد صفقة رأس الحكمة.

ونوه بأن أولى جلسات الحوار الوطني اليوم، كانت تتسم بالروح الطيبة، مؤكدًا أن كل القوى السياسية المشاركة تعمل بكل جهد من أجل نهضة الدولة المصرية.

وأشار "سلامة" إلى أن صفقة رأس الحكمة ستعطي الكثير من الأريحية عند التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا مؤشر جيد لإنعاش الاقتصاد المصري من جديد.

لجنة التضخم وغلاء الأسعار رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الحياة اليوم الحياة

مواد متعلقة

أيمن الرقب: أمريكا عاجزة فى الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو

سهر الصايغ توضح حقيقة تشبيه مسلسل المعلم بفيلم "شادر السمك"

سامح شكرى: إسرائيل تواصل ممارساتها غير القانونية وتنفيذ سياسات العقاب الجماعى

مقررة أممية: الدول التى تدعم إسرائيل عليها التفكير من أجل منع جرائم الحرب فى غزة

محامٍ أمريكى: إسرائيل تتجاهل القانون الدولى وحق الفلسطينيين فى تقرير المصير

ترامب يقدم استئنافًا للمحكمة فى نيويورك على الحكم بتغريمه مبلغ 464 مليون دولار

أستاذ قانون دولى: العدل الدولية أدانت بناء إسرائيل للمستوطنات منذ 2004

حزب الله يدك موقعًا عسكريًا إسرائيليًا بالجولان بـ60 صاروخًا من طراز "كاتيوشا"

الأكثر قراءة

ما بعد «رأس الحكمة».. مستثمرون: 200 مليار دولار استثمارات فى المشروع.. و1.5 مليون فرصة عمل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

مصادر: "المجتمعات العمرانية" تدرس التسعير النهائى لوحدات "فالى تاورز" بحدائق أكتوبر

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟