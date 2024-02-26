لجنة التضخم بالحوار الوطنى: صفقة رأس الحكمة كان لها تأثير مباشر وواضح على الأسعار

قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، إن صفقة رأس الحكمة كان لها تأثير مباشر وواضح على الأسعار في السوق بشكل عام.

وأضاف "سلامة"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع بفضائية "الحياة"، أنه لا بد أن تكون جلسات الحوار الوطني أكثر أريحية بعد صفقة رأس الحكمة.

ونوه بأن أولى جلسات الحوار الوطني اليوم، كانت تتسم بالروح الطيبة، مؤكدًا أن كل القوى السياسية المشاركة تعمل بكل جهد من أجل نهضة الدولة المصرية.

وأشار "سلامة" إلى أن صفقة رأس الحكمة ستعطي الكثير من الأريحية عند التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا مؤشر جيد لإنعاش الاقتصاد المصري من جديد.