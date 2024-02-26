محامٍ أمريكى: إسرائيل تتجاهل القانون الدولى وحق الفلسطينيين فى تقرير المصير

قال بول ريشلر، ممثل لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل بشكل مستدام تجاهلت كل القوانين الدولية، وحرمت الشعب الفلسطيني من حقه في الحياة.

وأضاف "ريشلر"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن على الدول أن تتخذ كل الإجراءات الحاسمة ضد إسرائيل، مؤكدًا أن المقاطعة في كل النواحي من الأمور الهامة.

ونوّه بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي، وستكون هناك تباعات خاصة بعد قرار محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن إسرائيل تتجاهل القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، مضيفًا أن الشعب الأمريكي يرفض السياسات الأمريكية بخصوص الدعم اللامحدود لإسرائيل، فهناك تعاطف كبير من الشعب الأمريكي تجاه الشعب الفلسطيني.

وتابع أن إسرائيل لم تتبع مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القضية المركزية في دفاعنا أمام محكمة العدل الدولية هي مسألة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأردف أن الأمر يعتمد على قرار محكمة العدل الدولية، وسيكون في صالح القضية الفلسطينية، خاصة بعد الدعم الشعبي الكبير مع القضية، وهذا يتطلب مزيدًا من الضغط على إسرائيل.