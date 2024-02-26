أستاذ قانون دولي: العدل الدولية أدانت بناء إسرائيل للمستوطنات منذ 2004

قال جابريال صوما، أستاذ القانون الدولي، أن محكمة العدل الدولية أدانت بناء إسرائيل للمستوطنات منذ 2004، مشيرًا أن الحكومات الإسرائيلية ضربت بهذه القرارات عرض الحائط.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" والمُذاع علي فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المادة 49 من اتفاقية جنيف تمنع الاستيطان في الأراضي المحتلة.

وأشار "صوما"، إلى أن هناك قرارات دولية لمنع الاستيطان، ولكن من له السلطة لتنفيذ هذه القرارات، مؤكدًا أن هناك مستشارين في إسرائيل نفسها تعارض فكرة الاستطيان.

ونوّه، أنه لا يوجد آلية تنفيذ للقرارات الدولية الملزمة لإسرائيل، حيث أن المحكمة الدولية طالبت إسرائيل ببعض الإجراءات بقطاع غزة، ولكن لم يحدث شيء بل زادت من وتيرة العنف.