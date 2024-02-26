خبير عسكرى يكشف الهدف الرئيسى للضربات الإسرائيلية على لبنان

قال الخبير العسكري والاستراتيجي، خالد حمادة، إنّ الداخل اللبناني عرضة للهجمات الإسرائيلية، خاصة بعد ضرب مدينة بعلبك، ما يعني أن الحرب دخلت مرحلة جديدة، لأن الحدود اللبنانية وتحديدا منطقة البقاع في جنوب لبنان، هي خزان بشري لحزب الله، وبقعة لتمركز البنية التحتية ومخازن الخاصة بهم.

لبنان دخلت تنفيذيًا لمرحلة جديدة من الصراع

وأضاف "حمادة"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن لبنان دخلت تنفيذيًا لمرحلة جديدة من الصراع، وهي مرحلة الحرب، ما يؤكد ما قاله مسئولون إسرائيليون، إن توقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، لا يعني توقف العمليات في لبنان.

وأردف الأمريكيون يعملون على تخفيف وقف إطلاق النار في قطاع غزة مهما اختلفت شروطه، لتحقيق الهدف السياسي الأساسي من الحرب الإسرائيلية على لبنان، أو من الحرب الأمريكية بالوحدات العسكرية الإسرائيلية، وهي تثبيت معادلة استقرار للكيان المحتل.