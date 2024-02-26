الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال: 2974 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أكد جيش الإحتلال الإسرائيلي في بيان له، إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

 324 ضابطا وجنديا لا يزالون بالمستشفيات بعد إصابتهم في غزة

ونوه الإحتلال الإسرائيلي، أن 324 ضابطا وجنديا لا يزالون بالمستشفيات بعد إصابتهم بمعارك قطاع غزة منهم 32 جراحهم خطيرة.

كما أوضح بيان جيش الإحتلال الإسرائيلي، أن 2974 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة منهم 1408 خلال العملية البرية في القطاع.

جيش الاحتلال قطاع غزة غزة القاهرة الإخبارية

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