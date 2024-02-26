الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مراسلة "القاهرة الإخبارية": ترحيب شعبي باستقالة الحكومة الفلسطينية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن رئيس الوزراء الفلسطيني، وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونوهت "السلامين"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، إلى أن الشعب الفلسطيني يرحب باستقالة الحكومة الفلسطينية، خاصة بعد الركود والخمول التي وصفت به.

 حكومة الاحتلال والولايات المتحدة تريد أن تكون الحكومة سلطة إدارية فقط

وأشارت، أن حكومة الاحتلال والولايات المتحدة، تريد أن تكون الحكومة سلطة إدارية فقط، مضيفة أن رئيس الوزراء الفلسطيني، أكد أن حكومة الإحتلال الإسرائيلي السبب في عرقلة حركة الاقتصاد في الداخل الفلسطيني، فهم يريدون أن نكون سلطة إدارية.

مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية الحكومة الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس جولة المراسلين

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