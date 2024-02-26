الإثنين 26 فبراير 2024
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توك شو

عمرها أكثر من 5000 سنة قبل الميلاد.. حكاية آثار الهمامية بأسيوط

dmc
dmc

سلط برنامج "8 الصبح"، الضوء على أقدم الآثار في محافظة أسيوط وبالتحديد مركز "البداري"، وهي قرية "الهمامية"، والتي يتراوح عمرها أكثر من 5000 عام.

تعود لعصر الملك خوفو

في هذا الصدد قالت الدكتورة منى صاوي، مدرس بقسم الآثار القديمة بجامعة أسيوط، إن منطقة آثار الهمامية، تعود لعصر الملك خوفو، حيث إن المنطقة عبارة عن مقابر مشيدة بالجبل، لكبار الموظفين والأمراء بعصر الأسرة الخامسة.

ونوهت المدرس بقسم الآثار القديمة بجامعة أسيوط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية dmc، أن المقابر بقرية "الهمامية" تمتاز بحالة جيدة، حيث تحتوي على تماثيل لأصحاب المقابر.

أبرز المقابر في القرية

وأضافت أن من أهم المقابر بالقرية هي مقبرة الحاكم "كخمت الأول"، الذي كان يحمل لقب رئيس صعيد مصر، بالإضافة إلي مقبرة لزوجته، والتي كانت تعتبر سيدة الصعيد.

8 الصبح الهمامية الملك خوفو محافظة أسيوط فضائية DMC

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