ناقد فنى: دراما المتحدة متنوعة وترضى كل الأذواق

قال على الكشوطي، الناقد الفني، إن الشركة المتحدة استقبلت العديد من نجوم العرب في الفن والدراما، مؤكدًا أن هناك أكثر من 25 فنانا عربيا بالأعمال الرمضانية 2024.

وأضاف "الكشوطي"، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية dmc، أن أعمال الشركة المتحدة أعطت الفرصة للكثير من نجوم الدراما الشامية، لعل أشهرهم الفنان خالد شباط بمسلسل "عتبات البهجة"، والفنانة الفلسطينية "سيرين خاص" التي تجسد دور "مليحة".

كما سيشارك نيكولا معوض في مسلسل "الحشاشين"، وفريال يوسف في مسلسل "بابا جه"، وسلوى مبارك بمسلسل "لحظة غضب"، حيث إن القضايا التي تناقش في المسلسلات مختلفة بشكل كبير.

ونوّه الناقد الفني بأنه في الموسم الرمضاني ستشارك المتحدة بـ19 مسلسلًا، مؤكدًا أن مسلسل "الحشاشين" من الأعمال التي ستنافس بقوة في رمضان 2024.