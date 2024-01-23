الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منها صيد العقارب.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 الكاملة الـ15 حلقة 

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

ينتظر الجمهور شهر رمضان المبارك بسبب رؤية فنانه المفضل من خلال الأعمال التي يظهر فيها بشخصيات جديدة وأعمال فنية مختلفة عن سابقها، طوّال الـ 30 يوما من الشهر الكريم، والذي يوزايه 30 حلقة من مسلسلات رمضان، إلا أن رمضان 2024 سيكون بطابع الـ 15 حلقة فقط.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

ويرصد "الدستور" أبرز المسلسلات التي ستكون 15 حلقة فقط والتي ستشارك في الماراثون الرمضاني 2024، في سياق السطور التالية.

مسلسل صيد العقارب

أول المسلسلات التي سيكون ضمن السباق الرمضاني 2024، هو مسلسل "صيد العقارب"، والذي أعلن أبطاله وصنّاعه التصوير خلال الأيام القليلة الماضية، وهو من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة سيمون، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

اهتم أبطال وصنّاع مسلسل "نعمة الأفوكاتو" على الانتهاء من تصوير المسلسل قبل بدء شهر رمضان، حتي ينتهي من الزحام الذي يحدث في هذه الفترة من تصوير مشاهد وقت العرض وغيرها من الأمور، وسيكون المسلسل مكوّن من 15 حلقة، بطولة الفنانة مي عمر، وأحمد زاهر، وعدد كبير من نجوم الفن ومن تأليف سماح الحريري وإخراج محمد سامي.

 

مسلسل عتبات البهجة

بدأ أبطال وصنّاع مسلسل "عتبات البهجة" تصوير المسلسل أول أمس، للمشاركة ضمن مسلسلات رمضان 2024، وسيكون المسلسل 15 حلقة، وهو عودة للفنان يحيي الفخراني للدراما من جديد، وتشاركه الفنانة جومانة مراد البطولة النسائية.

 

مسلسل الساعة 5

يخوض الفنان آسر ياسين، السباق الرمضاني 2024، من خلال مشاركته بمسلسل "الساعة 5"، ضمن مسلسلات رمضان 2024 والذي سيكون عبارة عن  15 حلقة، ويشاركه نخبة من النجوم، وتدور أحداثه فى إطار من الغموض والإثارة، والعمل من إخراج هاني خليفة.

مسلسل بابا جيه

قرر الفنان أكرم حسني، خوض السباق الرمضاني 2024 هذا العام بمسلسل "بابا جه"، والذي سيكون ضمن مسلسلات الـ 15 حلقة لأول مرة له، والعمل سيشاركه فيه البطولة النسائية الفنانة نسرين أمين، وهو من إخراج خالد مرعي، وتأليف وائل حمدي.

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مسلسل مسار إجباري

يشارك المؤلف باهر ديودار هذا العام بمسلسلين في السباق الرمضاني، حيث سيكون مسلسل "مسار إجباري"، والذي سيكوّن من 15 حلقة فقط، وسيتقاسم البطولة كلٍ من الفنان عصام عمر وأحمد داش، بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهو من إخراج نادين خان.

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