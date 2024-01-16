الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أمير كرارة ومحمد لطفي داخل كواليس "بيت الرفاعي"

أمير كرارة ومحمد
أمير كرارة ومحمد لطفي والمخرج أحمد نادر جلال

يواصل النجم أمير كرارة وصناع وأبطال مسلسل “بيت الرفاعي” تصوير مشاهد وأحداث العمل في الوقت الحالي والمقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.

وظهر كل من النجم أحمد كرارة والفنان محمد لطفي داخل كواليس تصوير مسلسل “بيت الرفاعي” وهما يستقلان دراجة نارية وبرفقتهم مخرج العمل أحمد نادر جلال.

ويصور النجم أمير كرارة وأسرة عمل مسلسل "بيت الرفاعي" في الوقت الحالي مشاهد العمل داخل إحدى مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي استعدادا لعرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

ويستمر كرارة وصناع مسلسل بيت الرفاعي في التصوير في لوكيشن الشارع بمدينة الإنتاج الإعلامي لمدة أسبوع، ينتقل بعدها المخرج أحمد نادر جلال لديكور آخر لتصوير مشاهد العمل. 

ودخل المخرج أحمد نادر جلال في معسكر مغلق مع تكثيف ساعات تصوير العمل سعيًا منه لإنهاء مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم أو خلال الأسبوع الأول، بالتزامن مع عرضه على أقصى تقدير.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي، داخل اللوكيشن الرئيسي للعمل بمنطقة نزلة السمان، ويدخل بطل العمل "كرارة" في صراع قوي مع شخصية أحمد رزق ضمن الأحداث، بسبب موقف ستكشفه الأحداث، بسبب الميراث الذي تم جمعه من تجارة الآثار، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

ويشارك في بطولة بيت الرفاعي عدد كبير من النجوم بجانب النجم أمير كرارة وهم أحمد رزق، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، محمود السمان، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة في رمضان الماضي مسلسل "سوق الكانتو"، من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في البطولة مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

بيت الرفاعي أمير كرارة النجم أمير كرارة مسلسلات شهر رمضان محمد لطفي احمد نادر جلال

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