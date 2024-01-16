الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لأول مرة.. مطرب "شارموفرز" بطل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

احمد بهاء
احمد بهاء

انتهى الفنان أحمد بهاء، نجم فريق شارموفرز الغنائي، من تصوير أولى تجاربه التمثيلية في عالم السينما بفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، والتي يشاركه البطولة فيها الممثل الشاب عصام عمر، بمشاركة الممثلة ركين سعد، والممثلة سماء إبراهيم، وجهاد حسام الدين، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

وعبر الفنان أحمد بهاء، عن سعادته بالمشاركة في هذا الفيلم، مؤكدًا أنه يعد تجربة جديدة ومختلفة عن عالم الغناء، وأنه يأمل أن ينال إعجاب الجمهور.


الفيلم هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الدولية والإقليمية، وشارك منصور في تأليف الفيلم الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.


وتدور أحداث الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأفلام الدرامية حول "حسن"، الشاب الثلاثيني الذي يتورط برفقة "رامبو"، كلبه وصديقه الوحيد، في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قِبل جاره "كارم"، الأمر الذي يدفع "حسن" للبحث عن طريقة آمنة لإنقاذه نفسه و"رامبو" من مصير مجهول.


الفيلم من إنتاج المنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة، بالاشتراك مع المنتج محمد حفظي وشركة فيلم كلينيك.

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