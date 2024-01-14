الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر حسنى يكشف عن موقف كوميدى جمعه بابنته بالإمارات

تامر حسني وابنته
تامر حسني وابنته تالية

كشف تامر حسني عن موقف كوميدي جمعه بنجلته “تاليه” أثناء سفرها برفقته للإمارات لمشاركته في حفله الأخير الذي أحياه هناك.

نشر تامر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اثناء وقوف نجلته “تاليا” على خشبة المسرح وعلق قائلًا: “يومي مع تالية قبل الحفلة قررت تعملي صينية بطاطس عشان لسه متعلمتهاش وقالتلي أساعدها يابنتي إحنا في فندق معيش صينية أكيد المرة الجاية هسافر بيها مع المايك بتاعي حاضر”.

أضاف:“طب عايزه العب على المسرح واقف Dj قولتلها وننسى البطاطس؟ قالتلي تمام وطلعت Dj فعلًا والناس صقفولها أوي، المهم إن أنا دلوقتي مستمتع جدًا بتقشير البطاطس في مطبخ الفندق”.

تصدر تامر حسني ترند موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وذلك بأحدث أعماله الغنائية "موحشتكيش"، والتي طرحها منذ أيام على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وحقق فيديو كليب أغنية "موحشتكيش" نسبة مشاهدات اقتربت من 8 ملايين مشاهدة، بالإضافة إلى تصدره المركز الأول لترند "يوتيوب"، وتعاون نجم الجيل في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

كليب "موحشتكيش" إحدى أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل اسم "هرمون السعادة"، وتقول كلمات الأغنية: ""شكل المكان زي ما كان متغيرتش حاجات كتير شايف بعيني ذكريات من قلبي حبيتها بضمير أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك.. معقول أكون موحشتكيش!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خلاص واقفة الحياة من بعد حضنك حضني مات.. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه واللي فاضلي مني آه بيلف صوتك في المكان لسه صورنا على الرفوف وكلام كتبته من زمان وضحكتك بين الحروف اسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحدة تانية غيرك.. معقول أكون موحشتكيش؟! من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خلاص واقفة الحياة من بعد حضنك حضني مات.. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه واللي فاضلي مني آه".

النجم تامر حسني تامر حسني تاليه الإمارات فيس بوك

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