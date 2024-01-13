السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أغاني ليلى مراد ومحمد عبد الوهاب في حفل غنائي للفرقة القومية العربية بالأوبرا

الفرقة القومية العربية
الفرقة القومية العربية للموسيقى

تحيي الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمي حفل غنائي على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وذلك في يوم 18 يناير الجاري.

وتقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى خلال الحفل فاصل غنائي يضم مجموعة مختارة من أشهر أعمال المطربة ليلى مراد، فيما يضم الحفل فاصل موسيقى آخر يتضمن أيضا نخبة مختارة من أشهر أعمال الموسيقار محمد عبد الوهاب.

ومن المقرر أن يحيي حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى كل من المطرب أحمد عفت، والمطربة منار سمير، والمطربة سارة زكي، والمطربة إيناس عز الدين.

وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر الحفل للجمهور عبر موقع تذكرتي وقسمت الأسعار إلى 3 فئات وجاءت كالتالي:

  • الفئة الأولى بمبلغ 360 جنيها مصريا.
  • الفئة الثانية بمبلغ 260 جنيها مصريا.
  • الفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 210 جنيها مصريا.

ووضعت دار الأوبرا عدد من التعليمات والشروط للجمهور لحضور الحفل وجاءت كالتالي:

  • دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق اي مصادر اخرى غير ذلك.
  • تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.
  • عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصرية ويلزم ارتداء البدلة كامله جاكيت كرافتة.
  • غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.
  • ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير.
     

الفرقة القومية العربية للموسيقى

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقي العربي حفاظا عليه من الاندثار.

الفرقة القومية العربية للموسيقى مصطفى حلمي المايسترو مصطفى حلمى الأوبرا دار الأوبرا المصرية

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