الفرقة القومية العربية للموسيقى تحتفي بشعراء مصر على المسرح الكبير بالأوبرا.. الجمعة

ضمن سلسة الحفلات النوعية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، لفرق الموسيقى العربية، تحتفي الفرقة القومية العربية للموسيقى بنخبة من أهم شعراء مصر خلال حفلها المُقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وذلك في الثامنة مساءً بعد غد الجمعة، على المسرح الكبير.

برنامج حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأشعار الغنائية التي نظمها عدد من مبدعي هذا المجال منها: ما بيسألش عليا لـ فتحى قورة، بتونس بيك لـ عمر بطيشة، التوبة لـ عبد الرحمن الابنودى، يا أغلى اسم لـ اسماعيل الحبروك، ظلمنا الحب لـ عبد الوهاب محمد وغيرها.. أداء إيمان عبدالغني، أحمد سعيد، منار سمير ومحمد طارق.

شروط حضور الحفل

ـ تفتح أبواب دخول الحفل في تمام الساعة السابعة مساء، على أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

- غير مسموح بتحريك المقاعد.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ارتداء الزي اللائق بالمكان والدخول بالملابس الفورمال.. (جاكيت وكرفتة).

- ممنوع التصوير.