منتج مسلسل "وبينا ميعاد 2": سعيد بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أعرب المنتج إبراهيم حمودة، عن سعادته بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد، الذي يخوض بطولته النجم صبري فواز والنجمة شيرين رضا.

وقال إبراهيم حمودة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بعرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد إن تقديم جزء جديد من المسلسل يعتبر تحديا كبيرا، خاصة بعد ردود الأفعال القوية التي حققها الجزء الأول بين الجمهور.

وأضاف أن الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد نتاج مجهود كبير، مشيرا إلى أن جميع صناع العمل كان لديهم رغبة في تقديم نسخة جديدة بأحداث شيقة تستكمل نجاح الجزء الأول.

وقدم إبراهيم حمودة الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاتاحتها المستمرة لتقديم مواهب من الفنانين الشباب في مختلف أعمالها، متمنيا أن ينال الجزء الثاني إعجاب الجمهور.

المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبرى فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

وبدأت منصة watch it الإلكترونية، اليوم الجمعة، عرض أولى حلقات الجزء الثانى من مسلسل "وبينا ميعاد"، وقبل عرض الحلقة غدا السبت على شاشة dmc.