الثلاثاء 09 يناير 2024
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فن

"يسرا امرأة ريفية".. طرح الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم "ليلة العيد" (فيديو)

فيلم ليلة العيد
فيلم ليلة العيد

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “ليلة العيد” بطولة النجمة يسرا، الإعلان الدعائي الرسمي للعمل تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائي.

وتطرح دور العرض السينمائي بمحافظات الجمهورية فيلم “ليلة العيد” للجمهور يوم 25 يناير الجاري.

وغلب على مشاهد البرومو الطابع الشعبي وتظهر يسرا بشخصية امرأة ريفية شعبية، حيث يتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام.

فيلم “ليلة العيد” تدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “ليلة العيد” ليلة العيد يسرا النجمة يسرا دور العرض السينمائي

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