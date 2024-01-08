الإثنين 08 يناير 2024
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فن

مؤلفات راجح داوود.. تفاصيل حفل أوركسترا أوبرا القاهرة

راجح داوود
راجح داوود

يستعد أوركسترا أوبرا القاهرة لإحياء حفل موسيقي على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة د.خالد داغر وذلك في يوم 21 يناير الجاري.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مقطوعات موسيقي من مؤلفات الموسيقار الكبير راجح داوود الموسيقية المكتوبة لللأعمال السينمائية والتليفزيونية، بالإضافة إلى أعمال أوركسترالية تقدم لأول مرة، وذلك بقيادة المايسترو أحمد فرج.

طرحت دار الأوبرا المصرية المصرية تذاكر الحفل للجمهور عبر موقع تذكرتي، وقسمت إلى 3 فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

  • الفئة الأولى بمبلغ 460 جنيها مصريا.
  • الفئة الثانية بمبلغ 360 جنيها مصريا.
  • الفئة الثالثة بمبلغ 260 جنيها مصريا.

شروط وتعليمات حضور حفل مؤلفات الموسيقار راجح داوود:

وضعت دار الأوبرا المصرية عددا من الشروط والتعليمات للجمهور لحضور حفل أوركسترا أوبرا القاهرة، وجاءت كالتالي:

  • دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شراؤها عن طريق اي مصادر أخرى غير موقع تذكرتي.
  • تفتح الابواب قبل ميعاد الحفل بساعة.
  • عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء البدلة كاملة جاكيت كرافتة.
  • غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.
  • ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير.
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