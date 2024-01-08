غدًا.. تامر حسني يطرح كليب أغنيته الجديدة "موحشتكيش"

أعلن تامر حسني طرحه فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية “موحشتكيش”، مساء غدٍ الثلاثاء، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

كليب “موحشتكيش" أحد أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل اسم “هرمون السعادة” وتعاون نجم الجيل في الأغنية مع كل من مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وتظهر الفنانة أسيل عمران مع تامر حسني ضمن مشاهد فيديو كليب أغنية “موحشتكيش” ليتجدد التعاون بينهما بعد التعاون في عدد من الأغنيات المصورة من قبل والتي حققت نجاح كبير بين الجمهور.



تامر حسنى يستعد لإحياء حفل غنائى فى دبى

ويستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم وسط جمهوره بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير الجاري.

ومن المُنتظر أن يقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة منها: "مبطلناش إحساس، وفي جمال كده، وعيش بشوقك، ويا واحشني، صعبة، وحلو المكان وغيرها"، إضافة إلى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "هرمون السعادة".