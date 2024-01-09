قريبًا.. محمد إمام يطرح فيلم "أبو نسب" في سويسرا

أعلن الفنان محمد إمام طرح فيلمه السينمائي الجديد “أبو نسب” في سينمات سويسرا خلال الأيام المقبلة والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائي المصرية والعربية.

ونشر إمام عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام" صورة بوستر الفيلم مكتوب عليها:“فيلم أبو نسب يعرض قريبًا في سويسرا ”.

وجاء “أبو نسب” في المركز الثاني في شباك تذاكر السينمات أمس، محققا إيرادات بقيمة 1.009.268 جنيهًا وهى إيرادات مميزة في الوقت الحالي فيما تصدر فيلم “الإسكندراني” للنجم أحمد العوضي المركز الأول محققا 1.140.224 جنيهًا متصدر الترتيب اليومي أمس، ومتفوقًا على كل الأعمال المطروحة في الموسم نفسه.

تدور أحداث فيلم “أبو نسب” في إطار اجتماعي كوميدي حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري، التي تجسد شخصية لايف كوتش.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر منالفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فىالسينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

ويجمع فيلم أبو نسب محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي «جحيم في الهند» عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و«ليلة هنا وسرور» عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد سلام وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.