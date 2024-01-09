الثلاثاء 09 يناير 2024
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فن

تامر حسني يطرح كليب أحدث أغانيه "موحشتكيش" (فيديو)

تامر حسني وثراء جبيل
تامر حسني وثراء جبيل

طرح النجم تامر حسني منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “موحشتكيش” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

فيديو كليب أغنية “موحشتكيش" أحد أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل اسم “هرمون السعادة” وتعاون نجم الجيل في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية "موحشتكيش": 

“شكل المكان زي ما كان متغيرتش حاجات كتير شايف بعيني ذكريات من قلبي حبيتها بضمير أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك .. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خالص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات .. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه واللي فاضلي مني آه بيلف صوتك في المكان لسه صورنا على الرفوف وكلام كتبته من زمان وضحكتك بين الحروف إسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحده تانيه غيرك .. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خالص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات .. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه واللي فاضلي مني آه”.

تامر حسنى يستعد لإحياء حفل غنائى فى دبى

ويستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم وسط جمهوره بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير الجاري.

ومن المُنتظر أن يقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة منها: "مبطلناش إحساس، وفي جمال كده، وعيش بشوقك، ويا واحشني، صعبة، وحلو المكان وغيرها"، إضافة إلى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "هرمون السعادة".

النجم تامر حسني تامر حسني موحشتكيش يوتيوب

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غدًا.. تامر حسنى يطرح كليب أغنيته الجديدة "موحشتكيش"

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