8 ملايين مشاهدة.. تامر حسني يتصدر "تريند يوتيوب" بكليب "موحشتكيش" (فيديو)

تصدر النجم تامر حسني تريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وذلك بأحدث أعماله الغنائية “موحشتكيش” والذي طرحها منذ أيام على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وحقق فيديو كليب أغنية “موحشتكيش” نسبة مشاهدة اقتربت من 8 ملايين مشاهدة بالإضافة إلى تصدره المركز الأول لتريند “يوتيوب”، وتعاون نجم الجيل في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

فيديو كليب أغنية "موحشتكيش" إحدى أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل اسم "هرمون السعادة"، وتقول كلمات الأغنية: ""شكل المكان زي ما كان متغيرتش حاجات كتير شايف بعيني ذكريات من قلبي حبيتها بضمير أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك.. معقول أكون موحشتكيش!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خلاص واقفة الحياة من بعد حضنك حضني مات.. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه واللي فاضلي مني آه بيلف صوتك في المكان لسه صورنا على الرفوف وكلام كتبته من زمان وضحكتك بين الحروف اسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحدة تانية غيرك.. معقول أكون موحشتكيش؟! من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خلاص واقفة الحياة من بعد حضنك حضني مات.. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه واللي فاضلي مني آه".

ويحيي اليوم تامر حسني حفل غنائي ضخم وسط جمهوره بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة ومن المُنتظر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة منها: "مبطلناش إحساس، وفي جمال كده، وعيش بشوقك، ويا واحشني، صعبة، وحلو المكان وغيرها"، إضافة إلى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "هرمون السعادة".