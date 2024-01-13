أبطال وصناع "وبينا ميعاد 2" يوشكون على انتهاء التصوير

يواصل اليوم صناع وأبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني تصوير مشاهد وأحداث العمل وذلك بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات الرقمية وقناة DMC الفضائية.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل العمل أن مخرج ومؤلف العمل هاني كمال يواصل اليوم السبت، تصوير المشاهد المتبقية من العمل داخل الديكور الرئيسي للمسلسل بمدينة السادس من أكتوبر حيث يكثف في الوقت الحالي عدد ساعات التصوير لسرعة الانتهاء من العمل بشكل كامل.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن ينتهي صناع وأبطال العمل من تصوير الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد نهاية شهر يناير الجاري.

واحتفل فريق عمل مسلسل “وبينا ميعاد 2" أمس الجمعة بانطلاق عرض أولى حلقات الجزء الثاني وذلك من خلال مؤتمر صحفي أقيم داخل إحد الفنادق الكبرى بطريق الإسكندرية الصحراوي بحضور جميع أبطاله وصناعه.

وأعرب المنتج إبراهيم حمودة، عن سعادته بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد، الذي يخوض بطولته النجم صبري فواز والنجمة شيرين رضا.

وقال إبراهيم حمودة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بعرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد إن تقديم جزء جديد من المسلسل يعتبر تحديا كبيرا، خاصة بعد ردود الأفعال القوية التي حققها الجزء الأول بين الجمهور.

وأضاف أن الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد نتاج مجهود كبير، مشيرا إلى أن جميع صناع العمل كان لديهم رغبة في تقديم نسخة جديدة بأحداث شيقة تستكمل نجاح الجزء الأول.

وقدم إبراهيم حمودة الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإتاحتها المستمرة لتقديم مواهب من الفنانين الشباب في مختلف أعمالها، متمنيا أن ينال الجزء الثاني إعجاب الجمهور.

مسلسل “وبينا ميعاد 2” يشارك في بطولته كل من شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، والمسلسل من إنتاج شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (علي وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.