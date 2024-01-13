السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بسمة: تنازلت عن مكانتى الفنية التى وصلت لها قبل ابتعادى عن التمثيل

الفنانة بسمة
الفنانة بسمة

قالت الفنانة بسمة إنها تنازلت عن مكانتها الفنية التي وصلت لها قبل ابتعادها عن التمثيل السنوات الأخيرة، وذلك عند عودتها مرة أخرى للجمهور.

وأضافت بسمة أنها وافقت على المشاركة ضمن فريق عمل وأبطال مسلسل “وبينا ميعاد”، بالرغم من أن العمل يضم العديد من الفنانين الشباب، لأنها تريد أن تعود للجمهور تدريجيا، خاصة وأن ابتعادها عن التمثيل كان بسبب ظروف شخصية خاصة بها.

وتابعت بسمة، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا للاحتفال بالجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد:  الفن شغلانة قاسية والبعيد عن العين بعيد عن القلب، وسر ابتعادي عن التمثيل كان لأسباب شخصية ولما رجعت اتعاملت مع الموضوع كأني ببتدي من أول جديد وأرجع والناس تفتكرني واحدة واحدة".

واختتمت قائلة: “أنا لازم أبقى واقعية وإني أرجع للمكانة اللي كنت فيها هيبقى مع الوقت”.

المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبرى فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

وبدأت منصة watch it الإلكترونية، اليوم الجمعة، عرض أولى حلقات الجزء الثانى من مسلسل "وبينا ميعاد"، فى تمام الساعة 8 مساء، وقبل عرض الحلقة غدا السبت على شاشة dmc.

بسمة الفنانة بسمة مسلسل وبينا ميعاد صبري فواز DMC

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