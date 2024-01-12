الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شيرين رضا: شخصية نادية فى "وبينا ميعاد" لا تشبهني فى الحقيقة

جانب من مؤتمر مسلسل
جانب من مؤتمر مسلسل وبينا ميعاد

أعربت النجمة شيرين رضا، عن سعادتها بالمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “وبينا ميعاد”، مشيرة إلى أنه من أقرب الأعمال إلى قلبها.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا للاحتفال بالحلقة الأولى من مسلسل وبينا ميعاد، أنها سعيدة بردود الأفعال التي شعرت بها أثناء عرض الحلقة الأولى في العرض الخاص، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وأشارت شيرين رضا إلى أن شخصيتها في المسلسل لا تشبهها في الحقيقة، خاصة وأنها تتمتع بشخصية جادة وصعبة في تربية ابناءها وأن الشخصية لديها أبيض أو أسود ولكن شخصيتها الحقيقية لديها منطقة رمادية.

وبدأت منصة watch it الإلكترونية، اليوم الجمعة، عرض أولى حلقات الجزء الثانى من مسلسل "وبينا ميعاد"، فى تمام الساعة 8 مساء، وقبل عرض الحلقة غدا السبت على شاشة dmc.

المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبرى فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

النجمة شيرين رضا شيرين رضا مسلسل وبينا ميعاد وبينا ميعاد watch it DMC

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