كواليس تصوير مشاهد فيلم "شماريخ" لآسر ياسين (فيديو)

كشفت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "شماريخ" والذي يخوض بطولته النجم آسر ياسين والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائية، عن كواليس تصوير مشاهد الأكشن ضمن أحداث الفيلم.

وتضمن مقطع الفيديو عددًا من المشاهد الأكشن الذي تدرب عليها صناع وأبطال الفيلم على رأسهم الفنان آسر ياسين خاصة أن الأحداث تدور في إطار من الأكشن والمطاردات والتشويق والإثارة والرومانسية، وتقوم فكرته على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم تربط بينها عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم: محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة. تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم، ويجعلهما في خطر كبير، فيتحدان لكيفية التخلص منه.