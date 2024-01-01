الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"شماريخ" في المركز الثاني لإيرادات السينما بليلة رأس السنة

شماريخ
شماريخ

استطاع فيلم "شماريخ" الذي يخوض بطولته النجم آسر ياسين وأمينة خليل أكثر من مليون جنيها في ليلة رأس السنة بدور العرض السينمائي المختلفة بجمهورية مصر العربية.

وجاء فيلم شماريخ في المركز الثاني لإيرادات ليلة رأس السنة وذلك بعد أن تصدر فيلم “أبو نسب” للنجم محمد إمام المركز الأول بـ 3 ملايين جنيها.

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم: محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة. تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم، ويجعلهما في خطر كبير، فيتحدان لكيفية التخلص منه.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمطاردات والتشويق والإثارة والرومانسية وتقوم فكرته على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم تربط بينها عدة عوامل قد تتسبب فى انفجار شيء ما.

شماريخ فيلم شماريخ آسر ياسين أمينة خليل دور العرض السينمائي ال ليلة رأس السنة ابو نسب

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