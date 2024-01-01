الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أبونسب" يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا فى إيرادات ليلة رأس السنة

أبو نسب
أبو نسب

استطاع فيلم "أبونسب" للنجم محمد إمام تحقيق أكثر من 3 ملايين جنيه في ليلة رأس السنة، وهو رقم قياسي جديد لم يحقق من قبل في دور العرض المصرية، لتتخطى إيرادات الفيلم  الـ20 مليون جنيه حتى الآن.

فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع فيلم "أبونسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

فيلم ابو نسب ابو نسب محمد إمام ليلة رأس السنة رأس السنة دور العرض المصرية

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