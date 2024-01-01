نجل محمود عبدالعزيز من أمام الكعبة: أحلى ليلة قضيتها فى حياتى

قام الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز بأداء مناسك العمرة رفقة زوجته ليلة أمس 31 ديسمبر وشارك جمهوره ومحبيه بصورة له من أمام الكعبة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام”.

وعلق محمد محمود عبدالعزيز على الصورة قائلًا: “أحلى ليلة رأس سنة قضيتها فى حياتى وأنا بين ايدين ربنا باحمده واشكره على فضله ونعمه واحكيله واشكيله وادعيله اللهم تقبل يا رب واللهم لك الحمد والشكر، ربنا يكتبها لكل مشتاق”.

أضاف: “كل سنة وانتم طيبين وبخير وإن شاء الله ٢٠٢٤ تكون سنة سعيدة مليانة خير عليكم كلكم.. (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)”.

وانضم الفنان محمد محمود عبدالعزيز الأيام الماضية لأبطال مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

المسلسل من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتعمل الشركة على التعاقد مع باقي الأبطال ليتم تصوير مسلسل "إمبراطورية ميم" خلال الأيام القليلة المقبلة ليكون ضمن المسلسلات التي تعرض في السباق الرمضاني 2024.

كان آخر أعمال محمد محمود عبدالعزيز مسلسل "حضرة العمدة" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى من بطولة روبى، أحمد رزق، محمود عبدالمغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبدالله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبدالخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبوزيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.