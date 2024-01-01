الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجل محمود عبدالعزيز من أمام الكعبة: أحلى ليلة قضيتها فى حياتى

محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز

قام الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز بأداء مناسك العمرة رفقة زوجته ليلة أمس 31 ديسمبر وشارك جمهوره ومحبيه بصورة له من أمام الكعبة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام”.

وعلق محمد محمود عبدالعزيز على الصورة قائلًا: “أحلى ليلة رأس سنة قضيتها فى حياتى وأنا بين ايدين ربنا باحمده واشكره على فضله ونعمه واحكيله واشكيله وادعيله اللهم تقبل يا رب واللهم لك الحمد والشكر، ربنا يكتبها لكل مشتاق”.

أضاف: “كل سنة وانتم طيبين وبخير وإن شاء الله ٢٠٢٤ تكون سنة سعيدة مليانة خير عليكم كلكم.. (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)”.

وانضم الفنان محمد محمود عبدالعزيز الأيام الماضية لأبطال مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

المسلسل من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتعمل الشركة على التعاقد مع باقي الأبطال ليتم تصوير مسلسل "إمبراطورية ميم" خلال الأيام القليلة المقبلة ليكون ضمن المسلسلات التي تعرض في السباق الرمضاني 2024.

كان آخر أعمال محمد محمود عبدالعزيز مسلسل "حضرة العمدة" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى من بطولة روبى، أحمد رزق، محمود عبدالمغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبدالله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبدالخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبوزيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز محمد محمود عبد العزيز الفنان محمد محمود عبد العزيز مناسك العمرة ٢٠٢٤ محمود عبد العزيز

مواد متعلقة

"أبونسب" يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا فى إيرادات ليلة رأس السنة

مسلسلات رمضان 2024.. عودة "الحشاشين" لمدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال التصوير

أحمد عز يكشف عن مشاريعه الفنية في ٢٠٢٤ وصعوبة تقديمه عمل فني بشهر رمضان

أنغام تهنئ جمهورها بالعام الجديد: أتمنى لنا جميعا سنة جديدة سعيدة وهادئة

"كامل العدد".. أحمد سعد يحتفل مع جمهوره في لبنان بليلة رأس السنة

محمد عدوية: والدي أسطورة لن تتكرر.. وبحب الاختلاف والتجديد في الغناء

عصام كاريكا: نجحت في الغناء أكثر من التمثيل.. و"شنكوتي" وش السعد

موعد طرح مسلسل حالة خاصة عبر منصة واتش إت الرقمية

الأكثر قراءة

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

عاجل.. تحذيرات من تسونامى جديد.. تحرك طارئ فى كوريا الجنوبية وروسيا

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

محمد صلاح يهدى ليفربول هدفين فى الانتصار على نيوكاسل بالدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة