ِشيرين تعود بألبوم غنائي جديد خلال أيام

تعمل شيرين عبد الوهاب في الوقت الحالي على تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة التي تعود من خلالها بقوة إلى جمهورها بعد فترة من التوقف عن طرح أعمال غنائية جديدة.

تفاصيل ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد 2024

وقال الملحن محمد مدين، لـ"الدستور" إنه يتعاون مع شيرين في عدد من الأغنيات الجديدة التي انتهت من تسجيلها الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرح هذة الأعمال خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن شيرين ستعود بشكل غنائي قوي ومختلف خاصة وانها تتعاون مع كبار صناع المزيكا في مصر والوطن العربي.

وكشف مصدر لـ“الدستور” أن الأغنيات الجديدة التي تعمل عليها شيرين في الوقت الحالي ستكون بمثابة ألبوم غنائي جديد، لافتًا إلى إن شيرين بالتعاون مع الشركة المنتجة للألبوم سوفا يقوما بطرح الأغنيات بشكل منفرد في فترات متتالية على طريقة الـ"سنجل".

أضاف المصدر أن شيرين تقدم في الألبوم الجديد والذي رفض ذكر أسمه سوف تقدم عدد من الألوان المختلفة وتتنوع الأغنيات بين الرومانسي والدراما والحزين.

واجتمعت شيرين الأيام الماضية مع عدد من الصناع المزيكا وهم الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي والشاعر الغنائي تامر حسين، والموزع الموسيقي توما والملحن الموسيقي محمد مدين من أجل تحضيرات الألبوم الجديد.

واختارت شيرين عدد من الأغنيات الجديدة المقرر طرحها للجمهور على مدار 2024 الذي يشهد انتعاشة قوية لها خاصة بعد ان طلاقها رسميا من زوجها الفنان حسام حبيب.

وانفصلت شيرين رسميًا عن زوجها المطرب حسام حبيب وذلك بعد فترة زواج دامت 6 سنوات.

وقرر الثنائي شيرين وحسام حبيب الانفصال بشكل ودي بعد فترة طويلة من المشكلات والشائعات العديدة التي طاردتهما خلال الأشهر الماضية.