الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الخميس.. حفل موسيقى للموسيقار يحيى خليل بدار الأوبرا

يحيى خليل
يحيى خليل

يستعد الموسيقار  يحيى خليل لإحياء حفل موسيقي مساء يوم الخميس المقبل على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث يجهز خليل لجمهوره برنامجا فنيا مميزا لتقديمه خلال الحفل، يضم مجموعة من أعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفني المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها بحلم، وإلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة.

ووضعت إدارة الأوبرا عددا من الشروط للجمهور لحضور حفل يحيى خليل وجاءت كالتالي:

  • دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.
  • برجاء الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية "ممنوع ارتداء الشورت".
  • الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.
  • الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.
  • ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير.

 

يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر، ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذي جعله ضيفًا دائمًا على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته، كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب إسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.

وقدم "خليل" مع فرقته مئات الحفلات في العديد من البلدان منها "إيطاليا وفرنسا وصربيا وبلغاريا والنمسا واليونان وروسيا والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا" وغيرها، ليصبح رمزًا حقيقيًا في عالم موسيقى الجاز.

يحيى خليل الموسيقار يحيى خليل الأوبرا دار الأوبرا المصرية دار الاوبرا

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