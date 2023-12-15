الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. يحيى خليل يُحيي حفلا موسيقيا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا

يحيى خليل
يحيى خليل

يُحيي مساء اليوم الموسيقار يحيى خليل، حفلا موسيقيا على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

 

ومن المقرر أن يقدم يحيى خليل خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفني المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها بحلم وإلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة.

 

شروط حضور حفل يحيى خليل بدار الأوبرا

ووضعت دار الأوبرا المصرية عدد من التعليمات والشروط للجمهور لحضور حفل الموسيقار يحيى خليل وجاءت كالتالي:

  • دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق اي مصادر اخرى.
  • غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.
  •  ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير خلال الحفل.

من هو يحيي خليل؟ 

يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر، ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذي جعله ضيفًا دائمًا على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته، كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب إسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.

وقدم "خليل" مع فرقته مئات الحفلات في العديد من البلدان منها "إيطاليا وفرنسا وصربيا وبلغاريا والنمسا واليونان وروسيا والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا" وغيرها، ليصبح رمزًا حقيقيًا في عالم موسيقى الجاز.

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