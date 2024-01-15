تامر عاشور يزيح نجم الجيل من المركز الأول لـ"تريند يوتيوب" بأغنية "هيجيلى موجوع"

استطاع النجم تامر عاشور أن يحتل المركز الأول لتريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وذلك بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل أسم “هيجيلي موجوع”.

واستطاع تامر عاشور العودة للمركز الأول لتريند يوتيوب من جديد بأغنية “هيجيلي موجوع” وذلك بعد أن كان محتله النجم تامر حسني بفيديو كليب أغنيته الجديدة “موحشتكيش” والذي طرحه منذ أيام ليأتي حاليا في المركز الثاني.

وتعاون تامر عاشور في أغنية “هيجيلي موجوع” مع كل من الشاعر الغنائي عليم، والملحن عمرو الشاذلي، والموزع الموسيقي عمرو الخضري، ومهندس الصوت صقر، وعازق الجيتار مصطفى نصر.



وتقول كلمات الأغنية: "هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها أنا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش ‎ده أنا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح.. بقت بيموت وانا بعيش".

آخر أعمال تامر عاشور

طرح تامر عاشور مؤخرًا، أحدث أغنياته بعنوان "عدّيت" على موقع الفيديوهات “يوتيوب” على طريقة السنجل.

وتعاون تامر عاشور في أغنية "عدّيت" مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين والموزع الموسيقي توما والملحن غريب.

كلمات أغنية "عدّيت"

"عديت... جنبى إتمنيت.. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول...حالة ذهول قلت اللى عندى وإنت ياللا ياللا قول مستنى إيه..بقى قلبي خلاص..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى أداديه..كده إيه الضحكة دى..إيه ده؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدى الخيال إفتح (قوسين).. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال وألاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى؟ يا مزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلم روحى ده أنت استفتاحى يا غزال ع الأرض".