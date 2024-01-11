"هيجيلي موجوع".. تامر عاشور يطرح أحدث أعماله الغنائية على طريقة "السنجل"

كشف الفنان تامر عاشور، منذ قليل، عن أحدث أغنياته والتي حملت اسم "هيجيلي موجوع"، والتي طرحها منذ قليل، عبر حسابه بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي أول أعماله الغنائية بعد الزواج.

وجاءت أغنية "هيجيلي موجوع" من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.

انتهى النجم تامر عاشور الأيام الماضية من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة المقرر طرحها لجمهوره خلال الفترة المقبلة على طريقة الـ"سنجل"، وتنتمي أغنية “هيجيلي موجوع” إلى أغنيات الدراما الحزينة التي تتماشى مع الأجواء الشتوية الحالية.

آخر أعمال تامر عاشور

طرح تامر عاشور مؤخرًا، أحدث أغنياته بعنوان "عدّيت" على موقع الفيديوهات “يوتيوب” على طريقة السنجل، وتعاون تامر عاشور في أغنية "عدّيت" مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين والموزع الموسيقي توما والملحن غريب.

كلمات أغنية "عدّيت"

"عديت... جنبى إتمنيت.. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول...حالة ذهول قلت اللى عندى وإنت ياللا ياللا قول مستنى إيه..بقى قلبي خلاص..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى أداديه..كده إيه الضحكة دى..إيه ده؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدى الخيال إفتح (قوسين).. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال وألاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى؟ يا مزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلم روحى ده أنت استفتاحى يا غزال ع الأرض".