الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

3 شهور من التحضيرات.. كواليس تصوير فيلم "الحريفة" (فيديو)

فيلم الحريفة
فيلم الحريفة

كشفت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “الحريفة” عن كواليس تصوير العمل والذي استغرق 3 شهور من التحضيرات لأبطال الفيلم.

وظهر في مقطع الفيديو الفنان نور خالد النبوي ومطرب المهرجانات كزبرة بطلا العمل وهما يجريان العديد من التدريبات والتمارين الرياضية من أجل التأهيل لشخصياتهما ضمن أحداث فيلم “الحريفة” بجانب العديد من المواقف الكوميدية التي جمعت بين أبطال الفيلم.

ومن جانبه قال الفنان الشاب نور النبوي، إنه سعيد بردود الفعل حول فيلم "الحريفة" أول بطولة مطلقة له في عالم السينما. 

وأضاف "النبوي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن نجاح العمل في دور السينما وتحقيق أعلى الإيرادات أثبت نجاح التوليفة الشبابية. 

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة. 

وجمع الفيلم أمس، الاثنين، إيرادات بلغت 1.087.371 جنيه، والفيلم يقوم ببطولته نورالنبوى والكابتن أحمد حسام ميدو وكزبرة ومن تأليف إياد صالح وإخراج رءوف السيد. 

فيلم "الحريفة" من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو. 

الحريفة نور خالد النبوى فيلم “الحريفة” السينما الدستور

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