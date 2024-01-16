نور النبوي: "الحريفة" أثبت نجاح التوليفة الشبابية

قال الفنان الشاب نور النبوي، إنه سعيد بردود الأفعال حول فيلم "الحريفة" أول بطولة مطلقة له في عالم السينما.

وأضاف "النبوي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن نجاح العمل في دور السينما وتحقيق لأعلى الإيرادات أثبت نجاح التوليفة الشبابية.

وجمع الفيلم أمس الاثنين، إيرادات بلغت 1.087.371 جنيه، والفيلم يقوم ببطولته نور النبوى والكابتن أحمد حسام ميدو وكزبرة ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

قصة فيلم "الحريفة"

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.