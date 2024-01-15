الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحريفة" متصدرًا.. منافسة شرسة بين نجوم السينما على حصد إيرادات شباك التذاكر

افلام دور العرض السينمائي
افلام دور العرض السينمائي

اشتعلت المنافسة بين نجوم السينما، على حصد إيرادات شباك التذاكر وذلك في الأسبوع الثالث لموسم رأس السنة السينمائي 2024. 

وحقق  فيلم الحريفة لنور النبوي نجاحا كبيرا واستطاع العمل أن يفرض نفسه بين الأفلام المعروضة واعتلى  قمة الإيرادات مزيحا فيلمي أبو نسب والإسكندراني من على القمة خلال الأيام الماضية. 

قائمة إيرادات شباك التذاكر 

وجمع  فيلم الحريفة أمس الأحد  إيرادات بلغت قيمتها 621،874 جنيه محتلا المركز الأول عن جدارة  وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته نور النبوى والكابتن أحمد حسام ميدو وكزبرة ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد. 

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.


وحقق فيلم "الإسكندراني" إيرادات أمس الأحد  بلغت قيمتها 548،682 ليحتفظ بالمركز الثاني في قائمة إيرادات شباك التذاكر.

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.


وجاء في المركز الثالث  فيلم “أبو نسب” من بطولة محمد إمام محققًا إيرادات بلغت 422،121 جنيها.

 

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري، وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

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