الجمعة.. وائل الفشني يحيي حفلا غنائيا بمسرح سيد درويش بالإسكندرية

يستعد المطرب وائل الفشني لإحياء حفل غنائي ضخم مساء، الجمعة المقبل، على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأشعار الصوفية، بالإضافة إلى عدد من الأغاني التراثية، وعدد من أعماله منها: "عيني لغير جمالكم لا تنظر"، "أيام"، "أشتاق يا الله"، "أنا جايلك"، "أهل الصعيد"، "استويت"، "فاح المسك"، "يا رسول الله طال بي الحنين"، "يا عاشقًا"، "الأقصر بلدنا"، "أهو ده اللي صار"، "يا مسهرني" وغيرها.

وطرحت إدارة دار الأوبرا المصرية تذاكر حفل وائل الفشني للجمهور عبر موقع تذكرتي الإلكتروني، وقسمت التذاكر إلى 3 فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 310 جنيهات.

الفئة الثانية بمبلغ 260 جنيها.

الفئة الثالثة بمبلغ 210 جنيهات.

كما وضعت دار الأوبرا المصرية عدد من الشروط والتعليمات لحضور الجمهور الحفل وجاءت كالتالي:

دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

برجاء الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية "ممنوع ارتداء الشورت".

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير.

يذكر أن وائل الفشني، مطرب مصري، تربى على صوت الشيخ طه الفشني "أحد أعظم المنشدين"، ما ساهم في تكوين ثقافته الفنية، التحق للدراسة بمعهد الموسيقى العربية، اشتهر بتقديم العديد من تترات مسلسلات الدراما المصرية منها "واحة الغروب"، "طايع"، وغيرهما، كما أعاد تقديم أغنية "الأقصر بلدنا" التي شارك بها في حفل طريق الكباش.