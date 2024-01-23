نجوم الصف الأول.. "الحشاشين" وألف ليلة وليلة أعمال منتظرة في رمضان 2024

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم دراما رمضان المقبل وهو الموسم الذي يتواجد فيه كبار النجوم بأعمال مميزة وذو ميزانية كبيرة على مستوى الإنتاج الأمر الذي يجعل هذه الأعمال من المرتقبة بالنسبة للجمهور.

ويمتاز العمل بضخامة إنتاجه وحاجته الى فترة طويلة من التحضير للديكورات، والملابس وهو ما أجّل عرضه من رمضان 2023 - 2024 الذي يتبقى عليه اقل من شهرين، كما أنه يمتلئ بالتفاصيل الخاصة بالأكسسوارات التي تعبر عن المراحل الزمنية التى تدور فيها الأحداث، إضافة إلى تصويره بداخل مصر وخارجها.

ابطال أ لف ليلة وليلة

"ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استوديوز ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر اعلان عن اسمائهم خلال الأسابيع المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

تفاصيل مسلسل الحشاشين

على نفس المنوال، يتواجد خلال الموسم مسلسل “الحشاشين” للنجم كريم عبدالعزيز وهو العمل المرتقب وبشدة عرضه خلال رمضان الماضي، والذي يتناول فترة زمنية مهمة حدثت بها بعض التفاصيل التي تخص جماعة الحشاشين، وهو بمثابة واحد من اضخم انتاجات الدراما المصرية.

«الحشاشين» يدور حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم، وجماعة الحشاشين.. والأحداث تدور 1000، وهى بداية بذرة الإرهاب، ومن المقرر أن يتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض.